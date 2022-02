Geen forfaitnederlaag voor KV Mechelen: wedstrijd tegen OH Leuven moet gespeeld worden

KV Mechelen had aan de Kalendercommissie van de Pro League gevraagd om de match tegen OH Leuven uit te stellen vanwege de vele coronagevallen bij de club. Twee van de drie doelmannen waren uitgevallen door een coronabesmetting en daarom had de club op uitstel gerekend.

Het reglement stelde echter dat het moet gaan om de keeper met de meeste speelminuten dit seizoen en over doelmannen die behoren tot de zogeheten SSL-A-lijst van de ploeg in kwestie. Aan de eerste voorwaarde werd met Gaetan Coucke voldaan, aan de tweede met Maxime Wenssens dan weer niet.



De Kalendercommissie gaf daarom KVM nul op het rekest, waarna de club besliste om niet af te zakken naar Den Dreef.

Bij OH Leuven gebaarden ze lange tijd van krommenaas, ervan uitgaande dat de match toch gespeeld zou worden. Om geen procedurefouten te maken, daagde de ploeg ook gewoon op voor de opwarming en de voorstelling van de teams.

De Leuvense club had op een forfaitzege gerekend, maar daar besliste de Disciplinaire Raad oor het Profvoetbal anders over na het horen van de beide partijen op 28 januari en het bestuderen van het bondsreglement én de grondwet.

De Kalendermanager moet nu een nieuwe datum zoeken voor de wedstrijd. OH Leuven kan tegen deze beslissing nog in beroep gaan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport BAS.