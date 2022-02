"Ik sla de waarschuwing van Meesseman niet in de wind, maar de Cats zijn sterker dan Puerto Rico"

De Belgian Cats beginnen vanavond (22.30 u Belgische tijd) aan hun WK-kwalificatietoernooi. Puerto Rico is de eerste tegenstander. Een hapklare brok of niet? Radiocommentator Carl Berteele begrijpt de voorzichtigheid bij sterspeelster Emma Meesseman, maar weet dat België op papier gewoon sterker is.

In hun kwalificatiepoule voor het WK spelen de Belgian Cats achtereenvolgens tegen Puerto Rico, de VS (al geplaatst) en Rusland. "De vorige confrontaties tegen Puerto Rico, op het WK en op de Spelen, hebben de Belgen twee keer heel makkelijk gewonnen: met 30 en 50 punten verschil", legt verslaggever Carl Berteele uit. "Je denkt dan dat dat weer het geval zal zijn, maar ik sla de waarschuwing van Emma Meesseman zeker niet in de wind. Zij is op haar hoede voor gemakzucht en iedereen weet natuurlijk dat de Cats veranderd zijn." Er is een nieuwe coach en de Cats gaan voort zonder Ann Wauters en Kim Mestdagh. Ook Julie Vanloo ontbreekt. "Deze ploeg heeft nog weinig samengespeeld, maar anderzijds zal de terugkeer van Hind Ben Abdelkader ook een surplus vormen. Ze voegt iets toe. De punten die Mestdagh aanbracht, kan zij ook invullen."

Ik zeg niet dat het vanavond een hapje zal worden, maar de Cats zijn de nummer 6 van de wereld. Als je verliest van deze ploeg, dan hoor je niet thuis op het WK. Carl Berteele

"Puerto Rico is klein en vinnig, maar niet zoals Japan, dat België uitschakelde in Tokio. Puerto Rico werkt minder goed af en het overwicht in gestalte moet zeker mee de doorslag geven." "Als Meesseman en Kyara Linskens draaien, dan moeten we geen schrik hebben van hen. Julie Allemand is naar eigen zeggen nog geen 100 procent, maar ook op 90 procent moet zij haar snelheid en passing kunnen brengen." "Ik zeg niet dat het vanavond een hapje zal worden, maar de Cats zijn de nummer 6 van de wereld. Als je verliest van deze ploeg, dan hoor je niet thuis op het WK." "Al volg ik wel de redenering dat we Puerto Rico niet mogen onderschatten en niet mogen denken dat we hen snel zullen inpakken. Puerto Rico zal ook wel geleerd hebben van die vorige matchen. Maar als je de twee ploegen afweegt, dan wint België."

"Ik ben het eens met de kritiek van de Belgische ploeg"

"En als België wint, dan staat de deur op een kier voor het WK", zegt Carl Berteele. Op een kier: wagenwijd open is dan te veel gezegd? Ja, zo zegt onze reporter, want de formule voor dit toernooi is apart. De VS is al geplaatst en speelt als het ware pro forma. Bovendien is er de opvallende status van Rusland. Zij mogen de VS niet binnen door hun vaccinatiestatus en spelen slechts twee matchen: tegen Puerto Rico en tegen België. Dat doen ze bovendien niet in Washington, maar wel in de Dominicaanse Republiek. De tegenstanders - België inclusief - worden dus belast met een extra vliegreis vanuit Washington. "Op een kier dus, want Rusland zal beter uitgerust zijn en in zo'n toernooi mag je een verrassing nooit uitsluiten. Zo kan Rusland ook verliezen van Puerto Rico."

Het kan een element zijn dat de Russen een match minder spelen en uitgerust zijn, maar de Cats zullen en mogen dat niet als excuus gebruiken. Carl Berteele

"Als je één match wint, is het vooruitzicht goed. Volgens de verwachtingen kloppen de Cats Puerto Rico en verliezen ze van de VS, het absolute topland. Maar als je in die match goed hebt gespeeld, dan zal het mentale voordeel groter zijn dan het eventuele fysieke nadeel van je reis." "Al ben ik het wel eens met de kritiek van de Belgische ploeg over die extra vlieguren. Waarom hebben ze niet gezegd: wij weigeren en doen dit niet. Maar goed, het is nu zo, je kunt de klok niet meer terugdraaien." "Het kan een element zijn dat de Russen een match minder spelen en uitgerust zijn. Dat speelt niet in ons voordeel, maar routiniers als Meesseman, Allemand of Antonia Delaere zullen dat niet als excuus gebruiken." "Dat mogen ze ook niet doen: het is niet comfortabel, maar de Cats zijn ambitieus en willen gewoon naar het WK."