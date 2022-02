Belgian Cats kunnen WK-ticket al ruiken na demonstratie tegen Puerto Rico

Op het WK-kwalificatietoernooi zijn er nog twee tickets te verdienen voor 3 landen: België, Puerto Rico en Rusland. De Verenigde Staten zijn als olympisch kampioen immers al zeker van deelname aan het WK.



Winst tegen Puerto Rico was dus een must voor de Cats, anders zou er wel heel veel druk komen te staan op de wedstrijden tegen de VS en Rusland. België bewaarde wel goeie herinneringen aan de Puerto Ricaanse dames, want in vorige confrontaties walsten de Cats telkens over de tegenstander.



Bondscoach Demory dropte de jonge Lisowa in de basis en rekende voorts op de gevestigde namen Allemand, Delaere, Linskens en Meesseman. Demory probeert wel andere accenten te leggen dan zijn voorganger, maar de sleutelfiguren zijn wel dezelfde gebleven, met onder meer Allemand als dirigent en Meesseman als immer betrouwbare afwerker.



Toch was het in de 1e helft vooral Linskens die deed waar ze zin in had. Puerto Rico vond geen antwoord op de sterke Belgische centerspeelster, die bij de rust (37-55) al aan 20 punten zat.



Ook Hind Ben Abdelkader, terug van veel te lang weggeweest bij de Belgian Cats, drukte haar stempel. De shooting guard, actief in de Russische competitie, toonde zich secuur van achter de driepuntlijn en is duidelijk een extra scoringsoptie voor dit team.



Zij zette met twee bommen aan het begin van de 2e helft meteen de toon, een korte opflakkering van Puerto Rico werd snel tenietgedaan door de Belgen. In het laatste quarter zakten de Puerto Ricanen fysiek door het ijs en zetten de Cats nog een verschil van meer dan 30 punten op het bord: 65-98.



Morgen moet België al opnieuw aan de slag. Dan treffen de Cats met de VS de regerende wereld- en olympische kampioen. De wedstrijd is in de nacht van vrijdag op zaterdag live te volgen bij Sporza, vanaf 0.30 uur.