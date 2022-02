Het succes van Lotto-Soudal: "Victor Campenaerts heeft voor een nieuwe wind gezorgd"

Lotto-Soudal is als een sneltrein aan het nieuwe wielerjaar begonnen. Wat is er veranderd tegenover de voorbije jaren? "De ploeg hangt beter dan ooit aan elkaar", zegt ploegleider Nikolas Maes. "De renners willen nu voor elkaar door het vuur gaan."

Tim Wellens en Arnaud De Lie kraaiden victorie op Mallorca. Caleb Ewan toonde zich de allersnelste in de Saudi Tour. Maxim Van Gils zette de koninginnenrit naar zijn hand in de Saudi Tour en nam ook de eindzege voor zijn rekening. Met 5 zeges beleeft Lotto-Soudal zijn beste seizoensstart in 9 jaar tijd.

Wat is er veranderd? Waaraan dankt de Belgische formatie die vroege oogst? "Als team hebben we veel geïnvesteerd in research en specialisten. En de teruggekeerde Victor Campenaerts inspireert tot innovatie", zegt ploegleider Nikolas Maes.



"Als je aan onze jongemannen Florian Vermeersch en Brent Van Moer vraagt of ze al veel bijgeleerd hebben van Victor Campenaerts, zullen ze in koor "ja" zeggen." "Samen met Victor verblijven Florian en Brent momenteel in hoogtekamers van het gloednieuwe Syncrosfera-hotel in Denia (Spanje). Voor ons is dat nieuw. Victor is al regelmatig met iets vernieuwends afgekomen. We steunen hem daar zoveel mogelijk in." "We merken ook dat Victors innovatieve trainingsmethodes opgepakt worden door de andere renners in onze ploeg. Campenaerts heeft voor een nieuwe wind en een upgrade van de professionalisering gezorgd binnen onze ploeg." "De drive van Campenaerts en ook Tim Wellens zorgt ervoor dat het niveau van de renners en de staf stijgt."

Bij de renners en de staf was het bewustzijn er dat het dit jaar wel eens anders moest en zou zijn dan de voorbije jaren Ploegleider Nikolas Maes

Dat hogere niveau was nodig. Want Lotto-Soudal moet dit seizoen voldoende punten sprokkelen om niet te degraderen uit de WorldTour.



"Daarom hebben we ook redelijk bewust naar dit seizoen toegewerkt", zegt Maes. "Bij de renners en de staf was het bewustzijn er dat het dit jaar anders moest en anders zou zijn dan de voorbije jaren."

"We hebben onze manier van werken bijgestuurd"

Lotto-Soudal beseft dat het met onder anderen Maxim Van Gils en Arnaud De Lie mogelijke goudhaantjes in huis heeft. "Het is nu aan ons om hen goed te begeleiden. En dat beseft heel onze ploegleiding", zegt ploegleider Nikolas Maes.



"We hebben binnen Lotto-Soudal onze manier van werken bijgestuurd. Renners gaan nu met een duidelijk doel naar elke koers, vroeger was dat met een minder duidelijk doel." "Onze renners hebben soms ook een andere trainer, die niet verbonden is aan het team. De communicatie tussen de ploeg en die trainers is nu veel verbeterd. Daarnaast hebben we ook een psycholoog (Jens Van Lier) aan boord gehaald, over wie de renners positieve feedback geven."

Vroeger gingen we naar koersen om te fietsen. Nu gaan de renners met een duidelijk doel naar elke koers. Nikolas Maes