Wie is Lotto-talent Arnaud De Lie? "Een nuchtere boerenzoon die meer kan dan sprinten"

"Onverwacht was zijn zege op Mallorca zondag niet", zegt Van de Wouwer. "We weten dat hij een winnaar is."

Het is niet omdat De Lie al zo vroeg wint tussen de profs dat we de lat nu hoger gaan leggen

Wat voor soort renner is De Lie? "Arnaud is explosief, maar hij kan meer dan enkel sprinten. Ook de Vlaamse koersen moeten perfect in zijn kraam passen."

"Maar het is niet omdat hij al zo vroeg wint tussen de profs dat we de lat nu hoger gaan leggen", verzekert Van de Wouwer.

"We moeten met Arnaud vooral blijven mikken op de kleinere wedstrijden. Dan denk ik aan de GP Monseré en Le Samyn."



"Ook laten we Arnaud al meerijden in Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. In die WorldTour-koersen zal hij vooral ervaring opdoen voor in de toekomst."

Aan een grote ronde zoals de Vuelta denken ze bij Lotto-Soudal nog niet meteen. "Dat kunnen we op het einde van het jaar misschien bekijken. Hij is nog maar 19. Een debuut in een grote ronde kan perfect volgend jaar."