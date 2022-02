Wie is Lotto-klimmer Maxim Van Gils? "Geliefd in de ploeg en met mogelijkheden voor grote rondes"

Maxim Van Gils

"Ook de lastige eendagskoersen moeten hem liggen"

"Maxim was vooraf aangeduid als klassementsrenner voor de Saudi Tour", zegt ploegleider Marc Wauters. "Het podium was een doel, maar winnen is nog iets anders. Al wisten we wel dat hij goed in conditie was."



"Het zou mooi zijn als hij dit rondje kan winnen. Dat biedt perspectieven voor de grote rondes."



Wat zijn de grootste kwaliteiten van Van Gils? "Maxim heeft punch in zijn benen en kan het afmaken in een klein groepje. Naast rittenkoersen moet het lastige eendagswerk hem dus ook liggen", zegt Kurt Van de Wouwer.

Ook zijn veerkracht is een sterk wapen. "Van Gils werd als belofte een paar keer afgeremd door valpartijen. Maar dat hield hem niet tegen om 2 keer 2e te eindigen in etappes van de Giro della Valle d'Aosta Mont Blanc, een van de zwaarste rittenkoersen voor beloften", licht Van de Wouwer toe.