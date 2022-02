Enthousiaste Kim Meylemans kan eindelijk trainen: "Nog veel werk"

De afgelopen dagen zijn een ware rollercoaster geweest voor Kim Meylemans in Peking. Na een positieve test bij aankomst moest ze in quarantaine. Na een serie negatieve testen mocht ze wel, dan niet en dan uiteindelijk weer wel naar het olympisch dorp.

Vandaag mocht ze voor de eerste keer trainen. Meylemans, die bij het testevent een van de snelste runs afleverde, verkende de baan eerst te voet en gleed daarna twee keer naar beneden op haar slee.

"Het was leuk en ik ben vooral heel blij dat ik weer kan sleeën. Het ijs is heel hard, dus het is een echte uitdaging, maar het was super plezant. Mijn eerste trainingsrun was snel en de tweede was ook oké. We hebben nog wat tijd, maar we hebben nog veel werk."

De eerste run van Meylemans staat vrijdag 11 februari op het programma.