BOIC heeft goed nieuws: "Kim Meylemans verblijft al in het olympisch dorp"

Kim Meylemans (25) stapte zaterdag op het vliegtuig naar Peking, maar haar Chinese trip is uitgedraaid op een nachtmerrie.

Ze leek vanochtend verlost van haar quarantaine nadat ze drie keer negatief getest had, maar tot eenieders verrassing werd Meylemans naar een andere locatie gebracht voor een nieuwe quarantaineperiode.

Meylemans zat in zak en as, maar het vreemde verhaal kreeg in de vooravond een nieuwe wending. Het IOC meldt dat Meylemans nu het "close contact protocol" moet volgen.

Dat houdt in dat atleten kunnen trainen, mogen deelnemen aan de Spelen en mogen verblijven in het olympisch dorp, maar dat ze moeten resideren in een alleenstaande kamer en ook het vervoer en het eten gebeurt zonder gezelschap.

"Maar aangezien zo'n kamer niet onmiddellijk beschikbaar was, werd Kim Meylemans tijdelijk overgebracht naar een hotel dicht bij het olympisch dorp", legde het IOC nog uit.

Volgens het IOC zou Meylemans morgen overgebracht worden naar het dorp, maar dat is al achterhaald. "Kim heeft het quarantainehotel al verlaten en is intussen aangekomen in het olympisch dorp", schrijft het BOIC.

"Kim zal hier de komende 7 dagen verder opgevolgd worden onder de zogenaamde ‘close-contacts policy’ zoals beschreven in de Playbook van Beijing 2022. Dat wil concreet zeggen dat ze zal mogen trainen op de piste, maar dit in afzondering."

"Ze zal in het dorp afzonderlijk verblijven in een single kamer voor deze periode en tweemaal per dag getest worden."



De runs van Meylemans staan geprogrammeerd voor 11 en 12 februari.