Het bewogen olympische parcours van Meylemans: ook in 2018 al een hoop ellende

Kim Meylemans kwam afgelopen weekend aan in Peking, maar sindsdien is het al maar miserie wat de klok slaat. Na een positieve covidtest moest ze in quarantaine, maar vier dagen later leek ze na drie negatieve tests uit isolatie te mogen.

Toen ze werd weggevoerd uit het quarantainehotel, werd ze niet naar het olympisch dorp gereden, maar wel naar een ander quarantainehotel. In tranen deelde ze haar verhaal mee op sociale media.

Ondertussen verblijft Meylemans wel in het olympisch dorp, al zal ze wel nog van dichtbij opgevolgd worden. Goed nieuws dus, al is haar olympische voorbereiding wel deels in het water gevallen. Op 11 en 12 februari begint ze aan haar skeletoncompetitie.