Van woede naar positieve energie? "Kim Meylemans heeft al een eerste medaille behaald"

Delegatieleider Olav Spahl is opgelucht dat het woelige begin van de Spelen stilaan achter de rug lijkt.

"Ik heb vandaag contact gehad met Kim", zegt hij over skeletoni Kim Meylemans. "De sfeer is goed, we werken nu aan de best mogelijke omstandigheden."

"Het is belangrijk om dit hoofdstuk nu af te sluiten en om naar de routine voor de wedstrijden te gaan."

"De laatste info die ik heb, is dat Kim heel graag haar woede op een positieve manier wil gebruiken in de wedstrijden."

Wie is er in de fout gegaan bij het gekissebis rond een positieve test na haar aankomst? "Dat is moeilijk te zeggen", legt Spahl uit.

"Je leert altijd over deze omstandigheden en die heeft nog niemand meegemaakt. De grootste uitdaging was vooral de juiste informatie verzamelen."

"Ik ben ontzettend dankbaar voor de steun die we van het IOC hebben gekregen, maar we willen zeker kritisch zijn voor onszelf."

"Bij een volgend geval zal iedereen slimmer zijn, niet alleen het BOIC. Maar ik heb heel veel bewondering voor hoe Kim hier mee omgaat."