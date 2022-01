Bondscoach Sven Vanthourenhout: "Kan tot de laatste ronde duren voor WK beslist is"

"Of Iserbyt boven de rest staat? Toch wel. Ik heb afgelopen week zijn seizoen geanalyseerd en dan merk je dat op de afspraken waar hij kon winnen, hij ook heel vaak gewonnen heeft. Dat zet hem een trapje boven de rest."

Sven Vanthourenhout: "Dat is normaal op basis van het seizoen. Zij hebben een grote vis binnengehaald en hebben elke week meegedaan op het allerhoogste niveau."

Ik ben me er wel van bewust dat de Belgen elkaar nodig zullen hebben, zeker met hoe het parcours er nu bij ligt.

"Ze moeten met hetzelfde doel aan de start staan. Ik zal niet zeggen dat ze per se voor elkaar hoeven te rijden, maar ze mogen zeker niet tegen elkaar rijden. Daar moeten ze zich bewust van zijn."

"Ik had die boodschap zeker niet meer nodig wat de tactiek betreft", counterde de Belgische selectieheer gisteren.

Vorige zondag lanceerde Iserbyt nog een oproep naar de bondscoach. "Zet alles op mij", vertelde hij in zijn betoog .

"Er zijn zwaktes in de eerste koershelft van onze concurrenten"

Sven Vanthourenhout beseft maar al te goed dat Tom Pidcock en Lars van der Haar mannen met een plan zijn. "Ze zijn hier al heel lang mee bezig."

Maar de bondscoach ziet openingen in hun afweer. "Er zijn zwaktes, als ik dat zo mag uitdrukken, in hun eerste koershelft. Soms zijn ze niet mee bij de start en daar moeten we gebruik van maken."

"Maar dat is theorie. Het veld is relatief. Je mag jezelf niet voorbijrijden. Ik denk dat het tot de laatste ronde kan duren voor dit WK beslist is."