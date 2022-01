Uw gids voor het WK veldrijden in Fayetteville: starturen, tv-uitzendingen, livestream en Belgen

Quinten Hermans won begin dit seizoen de Wereldbeker-veldrit in Fayetteville:

Lucinda Brand won begin dit seizoen de Wereldbeker-veldrit in Fayetteville:

Het parcours in Fayetteville

Midden oktober konden de veldrijders al eens op verkenningstocht gaan tijdens de Wereldbeker-manche in universiteitsstad Fayetteville. Ook Sven Nys, die het vorige Amerikaanse WK won (Louisville 2013), keurde de omloop.

Het parcours - waar fans welkom zijn - is 3,2 kilometer lang en elke ronde moeten 45 hoogtemeters overwonnen worden.

"Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het lijkt alsof je in een computerspelletje aan het rondfietsen bent. Het is artificieel aangelegd", zei Nys enkele maanden geleden.



Tijdens de generale repetitie lagen er over het hele parcours grasmatten om schade door de rotsachtige grond te vermijden, maar die ingreep had dan weer andere gevolgen. Vraag maar aan Michael Vanthourenhout.

Het parcours in een notendop: een lange afdaling, slingeren door het bos, een lijvige klim (met percentages tot 17 procent) en een flinke portie trappen (39 treden).

Vaste prik voor elke veldrit en zeker voor een WK: de weersomstandigheden zullen een hoofdrol opeisen. Bij droog weer is het niet evident om de concurrentie los te gooien op de snelle omloop, regenval (zoals tijdens de Wereldbeker) tovert de ondergrond helemaal om.

"Voor mij mag het parcours er in januari droog bijliggen. Dan kan ik mijn explosiviteit beter uitspelen", oordeelde Eli Iserbyt na de eerste kennismaking. "Blijft het droog, dan vliegen we erover. In winterse omstandigheden wordt het dan weer erg zwaar", was de conclusie van Michael Vanthourenhout na de smaaktest.

Volgens de huidige weersvoorspellingen zal het 's nachts vriezen, maar haalt het kwik overdag een graad of 10. Er zou geen regen in de lucht hangen.