Referee Department over discutabele penalty Union: "Een terechte beslissing"

Scheidsrechtersbaas Stefanie Forde staat in de wekelijkse evaluatie achter de beslissing van referee Nathan Verboomen om een penalty toe te kennen.

Nochtans was er heel wat discussie over de bewuste fase. Was de fout van Sadick zwaar genoeg? En was ze ook binnen de zestien?



"Het Referee Department steunt de beslissing van de ref", luidt het. "En we lichten toe dat de lijn van het strafschopgebied deel uitmaakt van het gebied zelf. De duw vond plaats op de lijn en dus werd de penalty terecht toegekend."