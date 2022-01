Onverwacht transfernieuws: Kevin Mirallas tekent bij Portugese club Moreirense

Kevin Mirallas heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Moreirense. Dat maakte de Portugese club, die 15e staat in de Primeira Liga, vandaag bekend.

De 34-jarige voormalige Rode Duivel zat zonder club sinds zijn contract bij het Turkse Gaziantep afgelopen seizoen niet verlengd werd.

Eerder scoorde Mirallas, een jeugdproduct van Standard, zijn doelpunten voor Rijsel (2004-2008), Saint-Etienne (2008-2010), Olympiakos (2010-2012 en 2018), Everton (2012-2017), Fiorentina (2018-2019) en Antwerp (2019-2020).

Moreirense strijdt tegen de degradatie in de Primeira Liga. Na 19 speeldagen staat de club van trainer Ricardo Sa Pinto (ex-Standard) met 16 punten 15e in het klassement. Vorig seizoen was Sa Pinto ook Mirallas' trainer bij Gaziantep.