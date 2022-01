Mooiste moment van het sportweekend: Spaans international maakt comeback na hersentumor

Torrecilla werd door haar ex-ploeg in de lucht gegooid

"Na twee jaar sta ik hier opnieuw, dat is het belangrijkste"

Dat FC Barcelona met 7-0 won van Atlético in de Spaanse Supercup was slechts een voetnoot. Achteraf ging het alleen maar over het indrukwekkende eerbetoon aan Virginia Torrecilla.

De 66-voudig Spaans international viel in de 86e minuut in onder een staande ovatie van haar (ex-)ploegmaats, na een lange strijd van twee jaar tegen een hersentumor.

Torrecilla kreeg de aanvoerdersband om de arm en werd ook na het laatste fluitsignaal gevierd.



"Na een behandeling van twee jaar sta ik hier opnieuw. Dat is het belangrijkste", vertelde ze achteraf. "Want op een dag vertelden ze me dat ik nooit meer zou voetballen. En waarom mag ik niet dromen van de toekomst? Het zou mooi zijn om het EK van komende zomer te kunnen halen met de nationale ploeg."