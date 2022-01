Hoe Union niet wakker ligt van bijzonder vierluik dankzij Carpe Diem -mentaliteit

The proof of the pudding is in the eating

Met de aankomende competitieduels tegen Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp zal de theorie dat Union kampioen kan worden dit seizoen, getest worden. Vooral omdat het bijna zeker duels zijn die we in de Champions Play-off terug zullen zien.

Union-voorzitter Alex Muzio is een Brit. In zijn thuisland bestaat er een leuke uitdrukking voor belangrijke momenten. “The proof of the pudding is in the eating”.

Vreemd is het niet dat Mannaert naar het doelsaldo kijkt. De afgelopen zes seizoenen werd telkens de club kampioen die in de reguliere competitie het beste doelsaldo had. AA Gent was in 2015 de laatste uitzondering.

Op stage in Spanje liet Vincent Mannaert, de manager van Club Brugge, daar geen twijfel over bestaan. “Het verbaast me niet dat Union zich blijft manifesteren. Dat heb ik intern al vaak aangehaald.”

“Waarom zouden we ons druk opleggen?”

Schone schijn of niet? “Neen”, zegt CEO Philippe Bormans. “We hebben in het begin van het seizoen al gezegd dat we geen rustig seizoen willen. Momenteel beleven we een sprookje, maar waarom zouden we ons druk laten opleggen?”

“Het grote mentale verschil tussen ons en de ploegen waartegen we gaan spelen is dat wij iets willen neerzetten, maar bij hen is het van moeten”, zei Felice Mazzu na de match tegen Seraing.

Mazzu zal nog niet denken aan Club, Anderlecht en Antwerp. Wat nu telt, is Genk. Hij zal deze week zijn persoonlijke revanchegevoelens en alles wat daarover eventueel in de media verschijnt proberen over te brengen op zijn spelers, zodat ook zij het zien als een onrecht dat rechtgezet moet worden.

“Wat voor ons telt, is goed voetbal, elke wedstrijd proberen te winnen en de spelers zien groeien. Voor de rest zullen we wel zien. We moeten er als bestuur over waken dat deze feel good story – die ook door de media gecreëerd wordt - niet verlammend gaat werken.”

4 op 12 in de heenronde

In de heenronde pakte Union 4 op 12 tegen zijn volgende vier tegenstanders. Op het veld van Anderlecht werd gewonnen en in Genk gelijk gespeeld.

In eigen stadion tegen Club Brugge en Antwerp werd verloren, maar wel telkens met maar 1 goal verschil. Zowel trainers Philippe Clement en Brian Priske gaven na die matchen toe dat Union meer had verdiend.

“De druk ligt bij de anderen”, vindt ook Philippe Bormans. “Zij moeten tonen dat ze de promovendus aankunnen."

“Ik voel wel dat het respect voor ons traject gegroeid is. In 1B was er nog argwaan en werden we gezien als een club van buitenlandse investeerders. Nu hebben ze gemerkt dat we geen topclub met een enorm stadion of budget willen worden. We willen wel een filosofie uitdragen.”

Misschien dat Mazzu de artikels over de nederlagen tegen Club en Antwerp nog eens bovenhaalt om zijn spelers de komende dagen te motiveren. Maar dat is pas voor na het weekend. Eerst Genk. Match per match. Carpe Diem.