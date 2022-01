Deze 19 Belgen zijn geselecteerd voor de Winterspelen 2022 in Peking

In Peking mikte het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) aanvankelijk op de grootste delegatie ooit op de Winterspelen, maar door onder meer de niet-kwalificatie van twee shorttrackteams en de blessure van snowboarder Seppe Smits komt Team Belgium uit op 19 atleten.

Op de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang vaardigde België 22 atleten af, de ruimste delegatie sinds 1936. Dat jaar waren er 27 Belgische wintersporters in het Duitse Garmisch-Partenkirchen, de grootste Belgische selectie tot dusver.

Bart Swings is in Peking de grootste Belgische medaillekandidaat. Vier jaar geleden snelde hij in Pyeongchang naar zilver op de massastart. Op die massastart, dat voor de tweede keer op het olympisch programma staat, is Swings in Peking een van de favorieten.



Olav Spahl wil in Peking beter doen dan 4 jaar geleden, dan vooral op het vlak van top 8-plaatsen. "Ik zie potentieel voor 5 tot 8 olympische diploma's", zei delegatieleider Spahl.