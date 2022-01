Programma Winterspelen: wat mag u van Sporza verwachten?

Sporza Beijing 2022 Live

Tijdens de Winterspelen kunt u elke voormiddag afstemmen op één voor live-actie, samenvattingen en gesprekken met studiogasten. We leggen de focus op de Belgen en de grote competities. Er is geen vast startuur, we openen wanneer het ertoe doet. De ene dag is dat om 6u, de andere dag om 9u. Presentatie: Ruben Van Gucht, Cathérine Van Eylen en Maarten Vangramberen.

Sporza Beijing 2020 Magazine

Van 5 tot 20 februari zal Imke Courtois de dag op de Winterspelen neerleggen met een magazine. Daarin blikt ze terug op de belangrijkste actie aan de hand van samenvattingen en interviews. Het dagelijkse magazine is te zien op één tussen 17u en 18u.

Dagelijkse liveblog op Sporza.be

Op Sporza.be kunt u de hele dag terecht voor het belangrijkste nieuws uit Peking. Kunt u de slaap niet vatten? Breng dan gerust een bezoekje aan onze liveblog die we elke nacht vanaf 2u in gang duwen. Daarin leest u het belangrijkste van wat er gebeurt in Peking. Ook hier focussen we op de Belgen en de grootste competities.

Livestream op Sporza.be

Elke voormiddag streamen wij de uitzending die op één wordt uitgezonden. Komt er buiten die uitzenduren nog een Belg in actie? Of is er iets wat u zeker niet mag missen? Dan streamen we dat.

Nieuwsbrief