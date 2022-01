Daan Soete en Alicia Franck voeren Belgische aflossingsploeg aan op WK veldrijden

Daags voor de individuele WK-crossen staat voor het eerst een gemengde aflossing op het programma.

3 mannen en 3 vrouwen zullen dan elk 1 ronde afwerken. In de aankomstzone moeten de renners een denkbeeldig stokje doorgeven door de volgende starter aan te tikken.



De ploeg moet samengesteld zijn uit 1 mannelijke en 1 vrouwelijke prof en 2 mannelijke en 2 vrouwelijke jeugdrenners. Belangrijk is dat alle deelnemers ook aan de start staan van de individuele WK-veldritten in Fayetteville.



Bij zijn selectie spaart bondscoach Sven Vanthourenhout de grote kanonnen bij de mannen elite. Daan Soete is de uitverkorene. Bij de vrouwen elite krijgt Alicia Franck een ticket voor de gemengde aflossing.



Zij krijgen het gezelschap van beloftes Niels Vandeputte en Kiona Crabbé en junioren Kenay De Moyer en Xaydee Van Sinaey.