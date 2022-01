Over 5 jaar in de top 5 van de Jupiler Pro League? In Deinze deinzen ze nergens voor terug

De voorzitter koos voor optie 3. "Eerst ben ik op zoek gegaan naar Vlaamse investeerders, maar die hebben geen interesse voor voetbal. Daarna ben ik, via tussenpersonen, in contact gekomen met geïnteresseerde partijen uit Dubai, Azië en de Verenigde Staten."

"Omdat ik geen zin had om elk jaar miljoenen uit te geven aan een hobby had ik 3 opties: afzakken naar het amateurvoetbal, failliet gaan in 1B of hogerop mikken met extra investeerders."

In het Belgische voetbal spreken ze meer en meer Japans, ook in de bestuurkamer. Na STVV is ook Deinze in handen gekomen van Japanners. Via een Singaporese holding zullen ze de 1B-club besturen.

50 miljoen euro voor een top 5-plaats

"De CEO van de ACA-groep is hier eind oktober een week geweest. Samen hebben we onze ideeën op papier gezet", gaat Denijs Van De Weghe het gesprek met Sporza voort.





"In het businessplan staat dat Deinze over 2 of 3 jaar in de hoogste afdeling wil voetballen. Over 5 jaar willen we in de top 5 van de Jupiler Pro League staan."

Daar heeft de ACA-groep 50 miljoen euro voor veil, een fikse upgrade met Van De Weghe als kapitein. Om de eigenheid van Deinze te bewaren blijft hij op post als voorzitter. "Minstens nog 4 jaar als dat kan. In 2026 bestaat de club 100 jaar. Tegen dan staat het nieuwe stadion er ook."



"In België gaat dat met horten en stoten. Tegen de zomer krijgen we hopelijk de goedkeuring, dan kunnen we er in het najaar aan de slag gaan", vertelt de vastgoedman, die het stadion zal verhuren aan de nieuwe eigenaars van de voetbalclub.