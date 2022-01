Philippe Clement krijgt lof in Monaco: "Une superbe victoire"

Clermont vormde geen obstakel voor Monaco. De bezoekers kregen 4 goals om de oren. Het was dus meteen prijs voor Philippe Clement in zijn eerste thuiswedstrijd als coach van Monaco.

"Het was belangrijk om deze wedstrijd te winnen", zei Clement na de partij aan de verzamelde pers.

"Ik ben tevreden over de manier waarop we aan de match begonnen zijn. We hadden een penalty moeten krijgen en hebben veel kansen gecreëerd. Het eerste doelpunt heeft de spelers dan echt bevrijd."

"Uiteindelijk maakten we 4 goals, het hadden er nog meer kunnen zijn. Ik heb veel interessante dingen gezien en vooral ook de eerste tekenen van hoe we met Monaco in de toekomst willen spelen."

Monaco maakt vandaag zijn opwachting in de top 5. Clement: "We moeten niet te veel rekenen en kijken hoeveel punten ons scheiden van andere ploegen. We bekijken het van match tot match en moeten vooral hard werken, dan krijgen we de punten die we verdienen."

"Het systeem waarin we spelen? Dat hangt eerst en vooral van de beschikbare spelers af. Op dit moment missen we er enkele. Toch vond ik ons spel in de eerste helft zeker niet slecht en na de rust was het nog beter."

"Ik ben benieuwd naar de volgende matchen. We smeden een team dat in verschillende systemen kan spelen, zodat we de tegenstander kunnen verrassen."