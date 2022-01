De kop is eraf: Philippe Clement heeft eerste zege als Monaco-coach te pakken

Sofiane Diop (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Cédric Hountondji (Clermont Foot).

Sofiane Diop (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Cédric Hountondji (Clermont Foot). tweede helft, minuut 93.

Oriol Busquets (Clermont Foot) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). tweede helft, minuut 91.

Jordan Tell (Clermont Foot) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). tweede helft, minuut 85.

Yohann Magnin (Clermont Foot) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Axel Disasi (AS Monaco). tweede helft, minuut 82.

79'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Sofiane Diop (AS Monaco), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 79.