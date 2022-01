Rechter beveelt vrijlating Djokovic, maar immigratieminister kan visum nog herroepen

De maandenlange soap rond vaccinatiecriticus Novak Djokovic gaat zijn laatste rechte lijn in. Vorige week kondigde de Servische tennisser aan dat hij een medische vrijstelling had gekregen van 2 onafhankelijke panels, omdat hij in de 2e helft van december positief testte op corona. Daarop reisde Djokovic af naar Melbourne, maar daar werd zijn visum geannuleerd, omdat hij niet dubbel gevaccineerd is. De uitleg om zijn medische vrijstelling te staven kon de douane niet overtuigen. De overheid wilde de Serviër op het eerste vliegtuig terugsturen, omdat hij niet voldeed aan de vereiste van een dubbele vaccinatie voor niet-inwoners om het land binnen te komen. De zaak verhitte de gemoederen bij de Australische bevolking, die een van de langste lockdowns in coronatijd moest doorstaan. De Servische overheid zette nog wat extra druk. Djokovic ging in beroep tegen die beslissing. Sindsdien verbleef Djokovic in een quarantainehotel. Vandaag was er de online beroepszitting. Volgens gerechtelijke documenten is Djokovic niet gevaccineerd, maar de advocaat van de tennisser wierp tegen dat hij geen vaccinatiebewijs moest voorleggen, omdat hij het bewijs had dat hij vorige maand geïnfecteerd was met het coronavirus.

Rechter: "Wat kon deze man meer gedaan hebben?"

Volgens Australische medische autoriteiten bestaat er een tijdelijke uitzondering op die vaccinatieregel voor personen die de voorbije 6 maanden corona hebben gehad.



De rechter stipte aan dat Djokovic aan de douane op de luchthaven van Melbourne een medische vrijstelling bezorgde die hij van Tennis Australia had gekregen, de organisator van de Australian Open, en 2 medische panels.



Na het pleidooi van Djokovic' advocaat vroeg rechter Kelly de man: "Wat mij ietwat agiteert, is wat deze man meer had kunnen doen?" Volgens de advocaat kon de tennisser inderdaad niet meer doen. Dat was al een indicatie van wat zou volgen.



In afwachting van zijn deportatie verbleef Djokovic verplicht in een quarantainehotel. Hij mocht van de rechter zijn hotel verlaten om bij zijn advocaten de zitting bij te wonen. Het was niet duidelijk waar hij dan wel was, hij kwam alvast niet in beeld tijdens de virtuele hoorzitting.

De advocaten van de tennisser gaven 11 beroepsgronden tegen de visumafpak, ze noemden die "erg onlogisch", irrationeel en wettelijk onredelijk.



De rechter ging daarin mee en oordeelde dus de vrijlating binnen de 30 minuten na zijn beslissing. In zijn verdict haalde hij onder meer aan dat bij een deportatie van Djokovic hem 3 jaar de toegang tot Australië zou geweigerd worden.



Daarmee is de zaak nog niet helemaal ten einde. Volgens de advocaat van de overheid zal immigratieminister Alex Hawke "bekijken of hij zijn persoonlijke macht zou uitoefenen om een annulatie door te voeren".



Dat zou betekenen dat Djokovic toch niet kan deelnemen aan de Australian Open. Daar kan de titelverdediger voor de 10e keer triomferen en ook zijn 21e grandslamtitel pakken, een record.



Jammer genoeg wordt deze onfrisse zaak dus nog vervolgd.