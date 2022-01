Djokovic kreeg medische vrijstelling door recente coronabesmetting

Toch werd de Serviër tegengehouden bij de grenscontrole. Hij wacht nu in een detentiehotel in Melbourne af op de uitspraak van het Australische gerecht. Maandag staat een allesbeslissende hoorzitting op het programma.

De toernooiorganisatie had de nummer 1 van de wereld op basis daarvan een visum gegeven en een medische vrijstelling om deel te nemen aan het toernooi. De Serviër had volgens zijn advocaten ook een geschreven toestemming van de Australische immigratiedienst om het land binnen te komen.

"14 dagen later had Djokovic geen koorts of ademhalingsproblemen gehad in de laatste 72 uur", klinkt het in de bewijsvoering van zijn advocaten.

Maar waarom Djokovic een vrijstelling had gekregen, was lang onduidelijk. Iedereen beriep zich op zijn beroepsgeheim. Maar uit de gerechtsdocumenten blijkt nu dat Djokovic op 16 december nog besmet was geraakt met het coronavirus.

Ligt schuld bij Australische tennisbond?

In een interne video die is uitgelekt, pocht toernooidirecteur Craig Tiley ondertussen met "het ongelofelijke werk" dat zijn team al heeft verzet in de soap rond Djokovic. "Er wordt veel met de vinger gewezen, maar ik kan verzekeren dat ons team ongelofelijk werk heeft verzet", klinkt het.

De video was bedoeld voor intern gebruik, maar werd door de Australische krant Herald Sun openbaar gemaakt. De Australische tennisfederatie staat in het middelpunt van de kritiek, omdat het de spelers zou hebben misleid over de voorwaarden om het land binnen te komen.

In een nota die naar de spelers is gestuurd - en door verschillende Australische media is gepubliceerd - verzekerde de organisatie dat een recente coronabesmetting voldoende was om een vrijstelling te krijgen.



Nochtans had de Australische regering in november nog gewaarschuwd dat die bepaling alleen geldig was voor inwoners van het land, niet voor buitenlandse spelers die het land willen betreden.

Toch verzekert Tiley dat zijn team "alles heeft gedaan wat mogelijk was volgens alle instructies die waren gegeven". "We werken nauw samen met Novak en zijn team."