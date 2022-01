Djokovic wacht in isolatie op verdict, "maar hij is geen gevangene"

Eenvoudig wordt dat niet, want staten kunnen wel een medische uitzondering uitvaardigen, maar de federale regering controleert de internationale grenzen en kan een uitzondering dan ook weigeren.

Djokovic wacht in een detentiehotel in Melbourne zijn lot af. De 20-voudige grandslamwinnaar had van de staat Victoria een medische uitzondering gekregen om deel te nemen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar, maar dat volstond bij de grenscontrole niet om Australië binnen te mogen.

Ook de Servische president Aleksandar Vucic sprong al in de bres voor Djokovic. "Er moet een einde komen aan het lastigvallen van de beste speler van de wereld", klonk het.

"Ze houden hem in gevangenschap. Ze stampen op Novak om op heel Servië te stampen." In een emotionele persconferentie - met zijn 9 trofeeën op de Australian Open op de achtergrond - riep de familie van Djokovic de Australische regering ter verantwoording.

Critici zeggen dat minister-president Scott Morrison de zaak wil gebruiken om zijn geloofwaardigheid een boost te geven met de komende verkiezingen in het achterhoofd, maar dat ontkent de regering.

"Hij wordt niet vastgehouden in Australië, hij is vrij om het land te verlaten wanneer hij maar wil. De grenspolitie zal hem daar zelfs bij helpen", zei ze.

De Servische beschuldiging zullen zijn zaak alvast niet helpen. Minister van Binnenlandse Zaken Karen Andrews benadrukte nog eens dat Djokovic geen "gevangene" is in Australië.

Steun uit Amerikaanse hoek

Ondertussen is ook de tenniswereld verdeeld over de zaak-Djokovic. Rafael Nadal zei eerder al medelijden te hebben met de Serviër. "Maar Novak maakt zijn eigen keuzes. Iedereen is vrij om zelf te kiezen. Maar dan moet je ook de gevolgen van die keuze dragen, toch?", voegde Nadal eraan toe.

Maar uit Amerikaanse hoek komt er wel steun voor de nummer 1 van de wereld. "Novak, hou vol, vriend", zei Tennys Sandgren. "Ik hoop dat je daar snel weg bent." Op Twitter voegde hij er nog aan toe dat Australië het "niet verdient om een grand slam te organiseren".

Ook John Isner sprak zijn steun uit voor Djokovic. "Wat hij nu meemaakt, is gewoon niet juist", schrijft hij op Twitter. "Er is geen rechtvaardiging voor de manier waarop hij behandeld wordt. Hij volgde de regels, kreeg toestemming om Australië binnen te komen en wordt nu vastgehouden tegen zijn wil. Het is zo jammer."