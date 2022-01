Nam besmette Novak Djokovic een loopje met de coronamaatregelen?

Djokovic kent morgen zijn lot

Djokovic zit intussen al enkele dagen in een detentiehotel in afwachting van de hoorzitting van het Federale Hof, dat de hele discussie maandag moet beslechten.

Kort samengevat: de Serviër laat al maanden niet in zijn kaarten kijken over zijn vaccinatiestatus, maar kreeg een medische uitzondering om vanaf 17 januari toch te kunnen deelnemen aan de Australian Open.

Basketbalmatch, postzegel en jeugdspelers

Australische media hebben nu met een vergrootglas het gedrag van Djokovic in die periode bestudeerd en publiceren vandaag verhalen en een tijdslijn die de Serviër in een slecht daglicht plaatsen.



Op 14 december woonde Djokovic een Europese basketbalwedstrijd bij tussen Rode Ster en Barcelona. De Serviër ging - zonder mondkapje - op de foto met enkele basketbalvedetten die daags nadien of later in december positief zouden testen.

Op 16 december, de dag van de positieve test, was er nog een ontmoeting met een Engelse cricketspeler en onthulde Djokovic ook een postzegel die de Servische post had ontworpen ter ere van de nummer 1 van de wereld. Ook daar is van de gebruikelijke coronavoorschriften geen sprake.

Op 17 december zette Djokovic dan weer jonge spelertjes in de bloemetjes in Belgrado. Djokovic en de kinderen droegen geen mondmasker, maar het is niet duidelijk of Djokovic toen al op de hoogte was van het positieve resultaat van zijn test.

Diezelfde dag was er ook een ontmoeting met een Servische minister in verband met scanapparaten voor coronapatiënten. Bij die bijeenkomst droegen de actoren - Djokovic inclusief - wel een mondmasker.

In het medische dossier staat - ter verdediging van Djokovic - dat hij ten tijde van zijn positieve test alleszins geen symptomen zoals koorts of ademhalingsproblemen had ondervonden.

Maandag wordt in principe duidelijk wat de uitkomst van het welles-nietesspelletje is.