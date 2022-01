Recordman maar ook rebel: de onverklaarbare schaduwkant van Novak Djokovic

“I’m heading Down Under with an exemption permission.” Op 4 januari kondigt Novak Djokovic op zijn sociale media aan dat hij naar de Australian Open vertrekt. Al zit er een messcherp randje aan de post - de vier laatste woorden “met een medische vrijstelling” zijn een figuurlijke opgestoken middelvinger naar Australië. Mister Provocateur.

De vaccinatiestatus van de Serviër hield de tenniswereld al maanden in de ban. Zich erover uitspreken wilde de hoofdrolspeler nooit - “het is een privékwestie”, oordeelde Djokovic. Zelfs het uitzicht op een historische 21e Grand Slam-titel deed hem niet plooien. The Iron Man, zeker als het op zijn principes en overtuigingen aankomt. Hoe merkwaardig die soms ook mogen zijn.

Loco Djoko

Novak Djokovic heeft namelijk een aparte kijk op bepaalde facetten van het leven. Onverklaarbare kronkels in het hoofd van het tennisfenomeen, gestimuleerd door controversiële vrienden. In mei 2020 ging een bizar interview met Chervin Jafarieh, een gezondheidsgoeroe met bedenkelijke reputatie, viraal. De nummer 1 van de wereld verklaarde daarin dat “giftig voedsel en vervuild water door emoties gezuiverd kan worden”.

Nog een bijzonder figuur in de entourage van Djokovic was lange tijd Pepe Imaz. De spirituele leermeester zwoer bij de kracht van een lange knuffel en dompelde zijn poulain onder in de wereld van de meditatie, spiritualiteit en holistische heling. Dat laatste zorgde ervoor dat Djokovic in 2018 een noodzakelijke operatie aan zijn elleboog lange tijd weigerde. Geen vertrouwen in de moderne geneeskunde, wel in de kracht van zijn eigen lichaam. Met veel tegenzin onderging hij de ingreep later alsnog.

De bijnaam “Loco Djoko” won tijdens de coronapandemie nog wat extra aan kracht.

Djokovic tijdens de veelbesproken Adria Cup in juni 2020.

Net na de verwoestende eerste golf organiseerde Djokovic in Belgrado en Zadar doodleuk een toernooi zonder regels. Geen social distancing. Volle tribunes. Onderlinge basketbalwedstrijdjes. En zelfs uitbundige feestjes in nachtclubs. Achteraf testten bijna alle deelnemers positief, onder wie ook Djokovic en zijn vrouw Jelena - een verspreider van complottheorieën over 5G. Bij zijn eerste publieke optreden sinds zijn besmetting trok Djokovic samen met de omstreden Bosnische zakenman/goeroe Semir Osmanagic naar de “Piramiden van de Zon” in Visoko. Die zouden volgens de controversiële figuur een helende kracht op corona hebben.

Uit de schaduw van Nadal en Federer

De opeenvolging van schandaaltjes overschaduwt de vele sportieve successen van de Serviër. En zeggen dat Djokovic hard heeft moeten knokken om zijn reputatie op te schroeven. Na een indrukwekkende fysieke transformatie door een glutenvrij dieet bracht Djokovic de twee koningen en publiekslievelingen van de tenniswereld aan het wankelen. Roger Federer, het stijlvolle genie. Rafael Nadal, de ideale schoonzoon. Maar wie was Novak Djokovic? Voor velen de man die collega’s imiteerde - grappig volgens de ene, respectloos volgens de ander - en een kort lontje had.

Djokovic samen met Nadal en Federer.