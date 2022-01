Fabio Jakobsen maakt zijn Tour-debuut: "Ik denk dat Cavendish dat ook mooi vindt"

"De Vuelta was natuurlijk een wedstrijd, maar het was tegelijkertijd ook een groot trainingskamp voor dit seizoen."

In de Vuelta snelde Jakobsen 3 keer naar de dagzege, met de puntentrui als toetje. "Na die Vuelta had ik de bevestiging dat ik weer kan sprinten, winnen en 3 weken op een fiets kan zitten", vertelt Jakobsen.

Het was het wielersprookje van 2021. Fabio Jakobsen die na een doodsmak in de Ronde van Polen weer uitgroeide tot een van beste sprinters ter wereld.

Cavendish is de beste sprinter aller tijden. Het is bijzonder dat ik het dit jaar mag proberen in de Tour.

Dit jaar mag Jakobsen op etappejacht gaan in de Tour de France. "Het is mijn eerste Tour ooit. Het motiveert me enorm dat die koers op mijn planning staat. Ik zal eerst een rit proberen te winnen, daarna zien we wel."

Dat betekent ook dat Jakobsen binnen Quick Step-Alpha Vinyl de voorkeur krijgt op Mark Cavendish, die vorig jaar nog 4 ritzeges op zak stak.

Wringt dat niet bij Cavendish? "Ik kom heel goed overeen met Cav", zegt Jakobsen. "We zijn ploegmaten en concurrenten. Maar we koersen nooit tegen elkaar."

"Ik kijk vooral op naar Cav. Hij is de beste sprinter aller tijden. Het is bijzonder dat ik het dit jaar mag proberen in de Tour. Ik denk dat Cav dat ook mooi vindt. Hij heeft me vorig jaar gesteund en ik hem ook. We zullen dat blijven doen."

Jakobsen beseft wel dat het snel kan gaan in de sprintorde. "Nu ben ik sprinter nummer 1 in de ploeg. Maar als je niet wint, kan je snel zakken naar plek 3 in de hiërarchie."