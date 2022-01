Miami wint topper tegen Phoenix, eerste triple-double voor Jaylen Brown

Miami Heat heeft dé topper van de afgelopen NBA-nacht gewonnen. Het was Tyler Herro die - met 33 punten - het mooie weer maakte tegen de Phoenix Suns (100-123). Herro en co doen in het klassement zo haasje-over met de Bucks. Ook Jaylen Brown speelde zich opnieuw in de kijker met een eerste triple-double uit zijn carrière.