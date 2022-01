Phoenix Suns speelt weer haasje-over met Golden State Warriors

Onder impuls van de ijzersterke Stephen Curry gooit Golden State Warriors dit seizoen hoge ogen in de NBA, maar op bezoek in New Orleans ontbrak de driepunterkoning met pijn aan zijn linkerdij. Bovendien konden de Warriors ook niet rekenen op Draymond Green, die last had van zijn heup.

Golden State moest rekenen op Andrew Wiggins, die 21 punten scoorde, maar zonder Curry leverden de driepunters maar 7 op 33 op. Die kans lieten de Pelicans niet liggen: Brandon Ingram (32 punten, 11 rebounds en 6 assists) was beul met dienst: 101-96.

Phoenix Suns zag het graag gebeuren. Ze boekten een verdiende overwinning bij de LA Clippers: 106-89. Al werd het in het laatste kwart nog even spannend: de Suns gaven een voorsprong van 19 punten bijna helemaal uit handen en lieten de Clippers terugkomen tot op 3 punten.

Maar Chris Paul trok de overwinning over de streep met zijn eerste triple-double van het seizoen (14 punten, 10 assists, 13 rebounds). Phoenix springt zo opnieuw over Golden State Warriors naar de leiding in het Westen.