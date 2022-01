Alfred Schreuder: "Ik was eerst wel verrast door telefoontje Club Brugge"

Veel tijd om te genieten van het strand van Marbella heeft Alfred Schreuder nog niet gehad. De Nederlander werd maandag voorgesteld als trainer van blauw-zwart en heeft ondertussen al zijn eerste trainingen en oefenwedstrijd achter de rug.

"Het is snel gegaan", bevestigt Schreuder. "Het is goed dat we op oefenstage zijn: ik kon al goed trainen en praten met de jongens en we hebben alle tijd om aan elkaar te wennen."

Ook voor Schreuder kwam de trainerswissel onverwacht. "Ik was aanvankelijk zeker verrast door het telefoontje van Club Brugge", geeft hij toe. "Bij een kennismakingsgesprek konden we onze ideeën uitwisselen en dat ging meteen heel goed. Na één gesprek was Club overtuigd van mij als trainer."

Gelukkig hoefde de Nederlander zich niet snel in te lezen over de Belgische competitie. "Club Brugge kende ik zeker. Ik ben de assistent geweest van Michel Preud'homme (bij Twente, red.) en die ging naar Club. Ik heb toen veel wedstrijden gekeken. En natuurlijk zagen we Club ook aan het werk in de Champions League."

"Ik heb nu natuurlijk al veel wedstrijden bekeken van de competitie. Anderlecht kende ik uiteraard ook en Union is de verrassing van het seizoen."