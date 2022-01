Eli Iserbyt: "Ik kan eerder wereldkampioen worden dan Belgisch kampioen"

Waar valt zondag de beslissing? "Het zwaartepunt ligt als je het strand afloopt. Dan heb je een geasfalteerde strook bergop en weer een lastige zandstrook. Als je daar doortrekt, kan of moet je het verschil maken, want op de rest van het parcours vrees ik voor echt grote verschillen."

"Hoe minder zand, hoe beter voor mij", lacht Iserbyt. "Maar ik kan niet meer zeggen dat ik niet in het zand kan rijden, want anders win je niet in Koksijde."

Hoe minder zand, hoe beter voor mij. Maar ik kan niet meer zeggen dat ik niet in het zand kan rijden, want anders win je niet in Koksijde.

"Het is raar om te zeggen", kaart Iserbyt nog aan, "maar ik denk dat ik eerder wereldkampioen kan worden dan Belgisch kampioen."

"Ik presteer altijd goed in de VS, al weet ik niet goed hoe het weer er zal zijn. Tom Pidcock is de grote favoriet, maar het is once in a lifetime voor ons, hé."

"Ik ben nog jonger", zegt de 24-jarige Wereldbekerwinnaar, "maar Michael Vanthourenhout en Toon Aerts hebben altijd tegen Wout en Mathieu moeten opboksen. Het is een kans uit de duizend."