Wout van Aert pakt vijfde Belgische titel veldrijden na straffe solo

Van Aert rondt solo eenvoudig af, Sweeck pakt zilver voor Hermans

Enkel strijd voor zilver en brons is spannend

Wout van Aert zo lang mogelijk volgen. Dat was de tactiek van de hele verzamelde concurrentie. Maar de titelverdediger vertrok als een pijl uit een boog en alleen Toon Aerts en Daan Soete konden hem volgen. En ook Quinten Hermans keerde nog even terug.

Bij het ingaan van ronde twee dwong hij Toon Aerts even op kop, maar die maakte een foutje en zo was Van Aert al heel snel ribbedebie. Hij begon aan een solo van 7 ronden in het zand. Hij blonk in zijn vel, was op geen foutje te betrappen en zijn voorsprong groeide uit tot bijna anderhalve minuut.

Met titel nummer 5 op zak nam hij in stijl afscheid van zijn veldritseizoen.

De strijd om de ereplaatsen was een pak spannender. De foutenlast van Aerts lag te hoog en zo viel hij vooraan weg. Quinten Hermans hield zijn inspanning beter vol. Maar uit de achtergrond kwam ook zand- en kampioenschapsspecialist Laurens Sweeck opduiken.

Hij zette de race om zilver naar zijn hand, mede door kettingproblemen van Hermans. Sweeck kan enkele mindere weken zo met een beter gevoel richting WK. Hermans pakte brons, zijn eerste BK-medaille bij de elite. En Eli Iserbyt? Die kwam niet in het stuk voor en stapte halfweg af.