Geen 8 op 8 voor Van Aert na materiaalpech: "Jammer, reeksje leefde wel bij mij"

De pech voor Wout van Aert

"Ik had pas na een halve ronde door dat ik echt wel ver zat"

Wat een crossweekend voor Wout van Aert. Gisteren in Baal moest hij na een fiets- en schoenwissel achtervolgen en vandaag in Hulst was het weer zover. "Ik had daar zeker geen zin in, maar het was wat tegenslag in het begin", vertelt de Belgische kampioen.

"Voor mij maakte Toon Vandebosch een foutje en ik kwam het hupje op en zat in een verkeerd spoor. Mijn ketting viel eraf, maar ik had het niet meteen in de gaten. Ik probeerde dus nog te trappen, maar daardoor kwam de ketting vast tussen de kleine plateau en mijn kader. Muurvast."

"Ik ging het nog een keer proberen en anders zou ik tot aan de post gelopen zijn."