Kettingprobleem maakt einde aan zegereeks Van Aert, Pidcock wint "vliegmeeting" in Hulst

Geen 8e overwinning op een rij voor Wout van Aert. In de WB-cross in Hulst was zijn wedstrijd vlak na de start eigenlijk al voorbij, na problemen met zijn ketting. Zo kregen we op het snelle parcours in Zeeland een duel tussen Iserbyt en Pidcock, dat in het voordeel van de laatste werd beslecht. Eli Iserbyt had aan plek 2 wel genoeg om nu al de eindzege in de Wereldbeker op zak te steken.