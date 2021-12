Corona schakelt Michael van Gerwen uit op WK: "Grootste teleurstelling van mijn carrière"

Michael van Gerwen is na Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort de derde Nederlander die het coronavirus opliep tijdens het WK darts in Londen. De drievoudige wereldkampioen moest het WK per direct verlaten.

"Het is verschrikkelijk. Dit was een mooi moment voor mij om een vreselijk jaar mooi af te sluiten en dan krijg je het deksel op je neus. Heel zuur, ik heb er geen woorden voor. Je wereld zakt in elkaar, zo simpel is het", zegt Van Gerwen aan RTL 7. "Dit is de grootste teleurstelling uit mijn carrière."

Van Gerwen had ook kritiek op de organisatie. "Zij handelen naar de regels van de overheid, maar het had ook anders gekund. In mijn ogen moet je iedereen bij het binnenkomen testen. Dat is achteraf makkelijk lullen, maar het had beter geweest."

Van der Voort en Van Gerwen vierden samen Kerstmis. Op dat feestje was ook Dirk van Duijvenbode aanwezig. Die Nederlander speelt in de vierde ronde tegen wereldkampioen Gerwyn Price. Het is nu bang afwachten of hij ook niet besmet is geraakt.