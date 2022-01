Kleurrijke Peter "Snakebite" Wright rijgt 2e wereldtitel aan zijn pijltjes

23:37 23 uur 37. Eindstand Smith-Wright 5-7. Sets (best of 13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Michael Smith (Eng) 1 1 3 3 2 3 3 2 3 2 0 1 Peter Wright (Sch) 3 3 1 2 3 1 0 3 2 3 3 3 . Eindstand Smith-Wright 5-7 Sets (best of 13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Michael Smith (Eng) 1

1

3

3

2 3 3 2 3 2 0 1 Peter Wright (Sch) 3 3

1

2 3 1 0 3 2 3 3 3

23:36 23 uur 36. Het is voorbij: Wright is wereldkampioen! Peter Wright verovert zijn tweede wereldtitel! Er was geen kruid tegen gewassen in de finale, ook al omdat de tank van Michael Smith stilaan leeg was gelopen. . Het is voorbij: Wright is wereldkampioen! Peter Wright verovert zijn tweede wereldtitel! Er was geen kruid tegen gewassen in de finale, ook al omdat de tank van Michael Smith stilaan leeg was gelopen.

23:33 23 uur 33. Wright pakt ook de tweede leg en de moed lijkt Smith helemaal in de schoenen te zinken. . Wright pakt ook de tweede leg en de moed lijkt Smith helemaal in de schoenen te zinken.

23:31 23 uur 31.

23:31 23 uur 31. Peter Wright pakt de eerste leg van misschien wel de beslissende set met bull's eye. Hij blijft er ijzig kalm onder. . Peter Wright pakt de eerste leg van misschien wel de beslissende set met bull's eye. Hij blijft er ijzig kalm onder.

23:29 23 uur 29. All Wright . Peter Wright kan zijn tweede wereldtitel stilaan ruiken, want in de 11e set overvleugelt hij Michael Smith met 3-0. De Engelsman moet nu met de druk op de ketel zijn eigen set winnen of het is voorbij. . All Wright Peter Wright kan zijn tweede wereldtitel stilaan ruiken, want in de 11e set overvleugelt hij Michael Smith met 3-0. De Engelsman moet nu met de druk op de ketel zijn eigen set winnen of het is voorbij.

23:29 23 uur 29.

23:19 23 uur 19. Wright leeft nog! Michael Smith had op "zijn eigen set" (omdat hij daarin het voordeel heeft van te mogen beginnen) een nieuwe dreun kunnen uitdelen aan Peter Wright, maar hij krijgt zelf een klets in zijn gezicht. Beginnen de zenuwen dan toch op te spelen bij Smith? . Wright leeft nog! Michael Smith had op "zijn eigen set" (omdat hij daarin het voordeel heeft van te mogen beginnen) een nieuwe dreun kunnen uitdelen aan Peter Wright, maar hij krijgt zelf een klets in zijn gezicht. Beginnen de zenuwen dan toch op te spelen bij Smith?

23:19 23 uur 19.

23:10 23 uur 10. Smith straft Wright af. Een pijnlijke set voor Peter Wright, die zegezeker leek, maar iets te gulzig werd in zijn laatste leg. Hij wou het afmaken op de bull in plaats van voor de zekerheid te kiezen en zou dat zuur bekopen. . Smith straft Wright af Een pijnlijke set voor Peter Wright, die zegezeker leek, maar iets te gulzig werd in zijn laatste leg. Hij wou het afmaken op de bull in plaats van voor de zekerheid te kiezen en zou dat zuur bekopen.

23:10 23 uur 10.

22:55 22 uur 55. Wright geeft niet op. Het blijft op en neer golven, nu is het weer Peter Wright die de set binnenhaalt, ook al werd het nog spannend op het einde. . Wright geeft niet op Het blijft op en neer golven, nu is het weer Peter Wright die de set binnenhaalt, ook al werd het nog spannend op het einde.

22:54 22 uur 54.

22:42 22 uur 42. Smith neemt over. Peter Wright is helemaal aan het wankelen, terwijl Michael Smith ondanks een missertje hier en daar op hoog niveau blijft acteren. Smith zit na een droge 3-0 in de 7e set plots aan het stuur in deze WK-finale. . Smith neemt over Peter Wright is helemaal aan het wankelen, terwijl Michael Smith ondanks een missertje hier en daar op hoog niveau blijft acteren. Smith zit na een droge 3-0 in de 7e set plots aan het stuur in deze WK-finale.

22:34 22 uur 34. Smith maakt weer gelijk. Even een wat mindere set, vooral dan van Wright, die zo Smith opnieuw op gelijke hoogte laat komen. . Smith maakt weer gelijk Even een wat mindere set, vooral dan van Wright, die zo Smith opnieuw op gelijke hoogte laat komen.

22:34 22 uur 34.

22:23 22 uur 23. Wright toch weer op voorsprong. In een zenuwachtige 5e leg mist Wright eerst een check-out op 88, maar van Smith krijgt hij een tweede kans en op dubbel 8 is het deze keer wel bingo. Wat is het antwoord van Smith in de volgende set? . Wright toch weer op voorsprong In een zenuwachtige 5e leg mist Wright eerst een check-out op 88, maar van Smith krijgt hij een tweede kans en op dubbel 8 is het deze keer wel bingo. Wat is het antwoord van Smith in de volgende set?

22:20 22 uur 20. Michael Smith blijft zijn 180's in het bord hameren en komt zo toch weer op gelijke hoogte in de leg: 2-2. . Michael Smith blijft zijn 180's in het bord hameren en komt zo toch weer op gelijke hoogte in de leg: 2-2.

22:20 Michael Smith neemt het 180-record af van Gary Anderson. 22 uur 20. Michael Smith neemt het 180-record af van Gary Anderson.