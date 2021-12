De kijk van Eli Iserbyt op het virus: "Vrijheid inperken is geen oplossing"

Normaal gezien racen de veldrijders in de kerstvakantie voor duizenden supporters langs het parcours, nu blijven de arena's leeg.

Een jongetje had gisteren toch een gaatje gevonden in de omheining om zijn helden te bewonderen. Eli Iserbyt fleurde op.

"Deze foto maakt me blij", tweet de leider in de Wereldbeker en de Superprestige. "Het coronavirus begon in 2019, het is er nog en het zal er de komende jaren ook zijn."

"Alsjeblieft overheid, zorg ervoor dat we ermee kunnen leven en denk niet dat je het kan oplossen door onze vrijheid in te perken. Dat is geen oplossing", besluit Iserbyt zijn bericht.