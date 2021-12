Eli Iserbyt openhartig in Thuismatch: "Jaloers op wat de Grote 3 presteren buiten de cross"

Iserbyt komt in de podcast ook een keer terug op het "incident" met Toon Aerts in de WB-veldrit in Besançon. Die gleed uit in de modder en stak zijn been uit toen Iserbyt passeerde. Iserbyt won die wedstrijd.

"Ik zou dat nooit gedaan hebben. Het werd vergeleken met mijn move in Merksplas, maar dat was een deur die openstond en ik ging erdoor zonder iemand te raken. Toon moest remmen en ik was weg."

"Maar ik had de intentie om te winnen en heb niemand geraakt. Toon ligt op de grond, heeft toegegeven dat hij de intentie had om me te raken en te vertragen. Dan is de intentie helemaal anders. Als ik dat had gedaan, dan denk ik dat ik 2 weken..."

Iserbyt vindt dat hij te snel op de korrel wordt genomen. "Er zijn hoge bomen die veel lof krijgen en hoge bomen die snel kritiek krijgen. En ik ben iemand die snel kritiek krijgt."

"Misschien omdat ik een grote mond heb gehad of omdat ik in het team zit van Jurgen Mettepenningen, Mario De Clercq en Richard Groendendaal. Dat zijn alledrie geen heilige boontjes."