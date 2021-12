Van Aert deelt ook in Heusden-Zolder kletsen uit, Van der Poel geeft op

16:09 16 uur 09. Het wordt een sprintje voor de tweede plaats. Met brede zwaaibewegingen gaat Pidcock nipt voorbij Iserbyt. Hermans is vierde. . Het wordt een sprintje voor de tweede plaats. Met brede zwaaibewegingen gaat Pidcock nipt voorbij Iserbyt. Hermans is vierde.

16:07 16 uur 07. 5 op 5. Daar is Van Aert aan de finish! In de tweede ronde zette hij iedereen al op zijn plaats. Is hij ooit beter geweest als crosser? Wat een demonstratie. . 5 op 5 Daar is Van Aert aan de finish! In de tweede ronde zette hij iedereen al op zijn plaats. Is hij ooit beter geweest als crosser? Wat een demonstratie.

16:07 16 uur 07. Iserbyt probeert Pidcock voor de zoveelste keer kwijt te spelen, maar het is nog niet geregeld. Die strijd is wel spannend. . Iserbyt probeert Pidcock voor de zoveelste keer kwijt te spelen, maar het is nog niet geregeld. Die strijd is wel spannend.

16:04 16 uur 04. We zijn een uur aan het crossen. Van Aert reed weg in de tweede ronde en heeft een onemanshow opgevoerd om u tegen te zeggen. . We zijn een uur aan het crossen. Van Aert reed weg in de tweede ronde en heeft een onemanshow opgevoerd om u tegen te zeggen.

16:03 16 uur 03. Het is een eeuwigheid wachten op Aerts en co, die rijden voor de 5e plaats. Hun achterstand: liefst 2 minuten. . Het is een eeuwigheid wachten op Aerts en co, die rijden voor de 5e plaats. Hun achterstand: liefst 2 minuten.

16:00 16 uur . Einde achtste ronde. Daar is de bel voor Van Aert. Hij blijft buffelen alsof hij bezig is met een rustig zondagsritje. . Einde achtste ronde Daar is de bel voor Van Aert. Hij blijft buffelen alsof hij bezig is met een rustig zondagsritje.

16:00 16 uur . In Zolder heb je meestal een spannende cross, al kunnen de omstandigheden af en toe ook voor grotere verschillen zorgen. Dat hadden we vandaag niet verwacht: het onderstreept hoe sterk deze Van Aert is. . In Zolder heb je meestal een spannende cross, al kunnen de omstandigheden af en toe ook voor grotere verschillen zorgen. Dat hadden we vandaag niet verwacht: het onderstreept hoe sterk deze Van Aert is.

15:58 15 uur 58. Ik denk dat Wout al klaar is voor de Omloop Het Nieuwsblad. . Paul Herygers (Play Sports). Ik denk dat Wout al klaar is voor de Omloop Het Nieuwsblad. Paul Herygers (Play Sports)

15:56 15 uur 56. Na een lang intermezzo van Pidcock begint Iserbyt nu weer te dansen. Het is een koers in deze koers, op ruime achterstand van Van Aert. De posities: Van Aert, Iserbyt, Pidcock, Hermans, Kühn, Aerts, Van Kessel, Sweeck, Van der Haar, Vandebosch, Merlier, Meeusen, Vandeputte en Kamp. . Na een lang intermezzo van Pidcock begint Iserbyt nu weer te dansen. Het is een koers in deze koers, op ruime achterstand van Van Aert. De posities: Van Aert, Iserbyt, Pidcock, Hermans, Kühn, Aerts, Van Kessel, Sweeck, Van der Haar, Vandebosch, Merlier, Meeusen, Vandeputte en Kamp.

15:56 15 uur 56. Superprestige Toch weer problemen? Van der Poel geeft na 45 minuten op in Zolder

15:54 15 uur 54. Einde zevende ronde. Van Aert heeft zijn voorgift weer uitgebouwd tot meer dan een minuut. Pidcock en Iserbyt spelen elkaar niet kwijt, Hermans legt er zich ook nog niet bij neer. . Einde zevende ronde Van Aert heeft zijn voorgift weer uitgebouwd tot meer dan een minuut. Pidcock en Iserbyt spelen elkaar niet kwijt, Hermans legt er zich ook nog niet bij neer.

15:52 15 uur 52. Hermans krijgt het nu steeds moeilijker om Iserbyt en Pidcock bij te benen. De Brit komt een stuk beter voor de dag dan gisteren en Iserbyt verbaast helemaal. Hij vertelde voor de start dat hij ziekjes is. . Hermans krijgt het nu steeds moeilijker om Iserbyt en Pidcock bij te benen. De Brit komt een stuk beter voor de dag dan gisteren en Iserbyt verbaast helemaal. Hij vertelde voor de start dat hij ziekjes is.

15:51 Van der Poel zet zijn polshorloge af en geeft er de brui aan. 15 uur 51. Van der Poel zet zijn polshorloge af en geeft er de brui aan

15:51 Van der Poel geeft op. 15 uur 51. Van der Poel geeft op

15:50 15 uur 50. De strijd voor de podiumplaatsen zal wel nog spannend worden. Pidcock en Iserbyt lossen elkaar voor geen meter, Hermans klampt aan. . De strijd voor de podiumplaatsen zal wel nog spannend worden. Pidcock en Iserbyt lossen elkaar voor geen meter, Hermans klampt aan.

15:49 Opgave Van der Poel. Na 6 van de 9 ronden vindt Van der Poel het genoeg: hij stapt af. . 15 uur 49. Opgave Van der Poel Na 6 van de 9 ronden vindt Van der Poel het genoeg: hij stapt af.

15:47 15 uur 47. Einde zesde ronde. Van Aert tikt nog een bordje weg en laat het tempo op de lastige asfaltstrook richting de witte lijn niet zakken. . Einde zesde ronde Van Aert tikt nog een bordje weg en laat het tempo op de lastige asfaltstrook richting de witte lijn niet zakken.

15:45 15 uur 45. Van Aert temporiseert nu een beetje en gebruikt zijn verstand. De verrassend sterke Iserbyt neemt enkele seconden terug, maar voor een goed begrip: de kloof bedraagt nog altijd 50 seconden. . Van Aert temporiseert nu een beetje en gebruikt zijn verstand. De verrassend sterke Iserbyt neemt enkele seconden terug, maar voor een goed begrip: de kloof bedraagt nog altijd 50 seconden.

15:44 15 uur 44.