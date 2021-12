Cercle schenkt 450 vip-etentjes weg: "Ganzenlever, parelhoen en kalfszwezerik"

Vanaf vandaag zijn er geen toeschouwers meer welkom bij voetbalwedstrijden.

Een dikke streep door de rekening van onze 1A-clubs die tijdens deze kerstdagen speeldag 21 afwerken.

Zeker ook voor Cercle, dat vanmiddag de stadsderby tegen Club speelt.

450 vip-paketten waren al besteld. Maar aangezien er niemand mag komen eten, schenkt Cercle al dat lekkers weg aan 4 Brugse armoedeverenigingen.

"Het was geen pretje om te vernemen dat het Overlegcomité publiek op grote sportmanifestaties opnieuw verbiedt", zegt Cercle-CEO Ben Lambrecht.

"Heel wat supporters van Cercle en heel wat Bruggelingen keken uit naar dit event in de eindejaarsperiode. We hadden 450 vip-pakketten verkocht aan genodigden, die in de aanloop naar de match van een feestelijk menu zouden genieten."

"Die maaltijden gaan we nu verdelen onder armoedeverenigingen in de stad.”