Ook X²O-crossen Loenhout, Baal, Herentals en Hamme gaan door, net als Superprestige Zolder

Organisator Christophe Impens liet gisteren meteen na het Overlegcomité al weten dat het de intentie was om de crossen in de X²O-trofee te laten plaatsvinden, ook zonder publiek.

Maar er moest nog overlegd worden met de betrokken burgemeesters. Die hebben vandaag het licht op groen gezet. Ook de andere betrokken partijen, organisatoren, renners, ploegen...toonden hun solidariteit, benadrukte Golazo.





Loenhout (30/12), Baal (01/01), Herentals (05/01) en Hamme (22/01) zullen dus gewoon gereden worden.

En ook maandag met de Superprestige in Heusden-Zolder is er cross. Dat meldde organisator Koen Monu aan onze redactie. Ook hij kon rekenen op de goodwill van alle betrokkenen.



Monu: "We hebben al jarenlang een goede band met de gemeente. Van de burgemeester zijn er garanties gekomen over een verdere samenwerking en ondersteuning op de lange termijn. Dat was voor mij van belang om komende maandag ook zonder publiek te kunnen organiseren."



"Iedereen doet water bij de wijn", eindigt hij. "En dat is ook nodig. Zonder deze solidariteit zou er van een wedstrijd geen sprake zijn." Die wedstrijd krijgt net als zondag de Grote Drie aan de start: Van Aert, Van der Poel en Pidcock.



Zo sneuvelt voorlopig alleen de avondcross in Diegem op woensdag, maar die is heel specifiek door de dorpskern, geen publiek is daar moeilijk te handhaven.



Zondag gaat ook de Wereldbekercross in Dendermonde door, Gullegem had dat eerder al beslist.