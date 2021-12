Een deel van de Anderlecht-supporters had een probleem met het vroege uur van het bekerduel tegen KV Kortrijk, maar twee ex-spelers waren wel op tijd. Rode Duivels Alexis Saelemaekers en Jeremy Doku kwamen de aftrap geven in hun oude thuisbasis. Ze spelen nu respectievelijk bij AC Milan en Rennes, maar zijn allicht in het land voor de feestdagen.