Anderlecht trekt goede lijn door en staat in halve finale van de beker

Anderlecht - KV Kortrijk in een notendop:

Kouamé scoort, mist en ziet Gomez scoren

Rode Duivels Alexis Saelemaekers en Jeremy Doku waren speciaal voor dit bekerduel nog eens naar het Lotto Park afgezakt. Zij zagen hoe hun ex-team vrij snel het commando nam en Kortrijk achteruit drong. Kouamé had er duidelijk zin in, de Fiorentina-huurling dwong Delle al na enkele minuten tot een knappe redding.



Na bijna 20 minuten kwam paars-wit opnieuw dicht bij de openingsgoal. Dit keer moest Delle zijn kunnen tonen op een plaatsbal van Refaelov. De Israëlische draaischijf van Anderlecht mocht het van dichtbij nog eens proberen, maar nu lag Sainsbury in de weg. Een offensief onmondig Kortrijk bleef met moeite overeind.



Tien minuten voor de rust kon Anderlecht zijn overwicht dan toch omzetten in een verdiende voorsprong. Met een knap steekballetje bracht Zirkzee spitsbroeder Kouamé alleen voor Delle en de Ivoriaan tikte de 1-0 door de benen van de doelman.



Kort daarna kreeg Kouamé een uitgelezen kans om er meteen 2-0 van te maken. Na een te korte terugspeelbal van Rougeaux kon de Ivoriaan alleen op doel afgaan, maar hij mikte de bal knullig op Delle.



Het bleek slechts uitstel, want kort voor de rust kon Anderlecht zijn voorsprong alsnog verdubbelen. Met wat meeval, want op een afgeweken voorzet van Murillo was het een koud kunstje voor Gomez om Kortrijk een nieuwe tik uit te delen.