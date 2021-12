Olympische maatjes Abdi en Abdi lopen volgend jaar samen marathon van Rotterdam

Bashir Abdi en Abdi Nageeye hebben allebei Somalische roots en zijn goede vrienden. Nageeye liep al vaker in Rotterdam, in 2019 zette hij het Nederlands record op 2u06'17".



Bashi Abdi scherpte dit najaar in de laatste editie het Europees record aan met een tijd van 2u03'36", een chrono waarmee hij de wedstrijd ook won.



"Als wij op dit snelle parcours samen kunnen lopen, kan het nog sneller gaan", sprak Abdi toen na zijn overwinning de wens uit om in de Nederlandse havenstad aan de zijde van Nageeye te kunnen lopen. "Dit is voor mij de marathon en dat geldt ook voor mijn vriend Nageeye."



Op 10 april gaat die wens dus in vervulling. "Wij zijn blij en trots dat deze twee toppers en smaakmakers in Rotterdam aan de start zullen staan. De marathon is pas over 4 maanden, maar is zeker iets om nu al naar uit te kijken", zegt Remco Barbier, de nieuwe directeur van de marathon van Rotterdam.