Beresterke Bashir Abdi loopt naar brons in de marathon, Koen Naert is 10e

Fase per fase

Fase per fase

02:10 02 uur 10. Brons voor Bashir Abdi, Koen Naert in top 10, Kipchoge goud. Brons voor Bashir Abdi, Koen Naert in top 10, Kipchoge goud

02:07 02 uur 07. Kipchoge wint! Bashir Abdi Brons! Een mooie winnaar! Eliud Kipchoge zet de olympische marathon autoritair naar zijn hand. In een sprintje voor het podium is de Nederlander Abdi Nageeye duidelijk de beste, maar hij heeft niet enkel oog voor eigen succes. Hij vuurt onze landgenoot Bashir Abdi naar het Brons. Prachtige beelden van de trainingsmaatjes! Ook Koen Naert loopt een dijk van een marathon. Hij sluit de top 10 af en valt in de armen van Abdi. Dieter Kersten sluit zijn inhaalrace als 59e af. . Kipchoge wint! Bashir Abdi Brons! Een mooie winnaar! Eliud Kipchoge zet de olympische marathon autoritair naar zijn hand.

In een sprintje voor het podium is de Nederlander Abdi Nageeye duidelijk de beste, maar hij heeft niet enkel oog voor eigen succes. Hij vuurt onze landgenoot Bashir Abdi naar het Brons. Prachtige beelden van de trainingsmaatjes!

Ook Koen Naert loopt een dijk van een marathon. Hij sluit de top 10 af en valt in de armen van Abdi. Dieter Kersten sluit zijn inhaalrace als 59e af.

02:06 02 uur 06. Abdi lijkt het moeilijk te hebben: "Het zal toch niet waar zijn". Abdi lijkt het moeilijk te hebben: "Het zal toch niet waar zijn"

02:05 02 uur 05. Abdi moet een gaatje laten. Cherono en zijn Nederlands maatje Nageeye slaan een klein gaatje met Bashir Abdi en Lamdassam. De Nederlander maant Abdi nog aan om in te pikken, maar onze landgenoot lijkt aan het einde van zijn Latijn te zijn. . Abdi moet een gaatje laten Cherono en zijn Nederlands maatje Nageeye slaan een klein gaatje met Bashir Abdi en Lamdassam. De Nederlander maant Abdi nog aan om in te pikken, maar onze landgenoot lijkt aan het einde van zijn Latijn te zijn.

02:02 02 uur 02. Kersten is bezig aan een ferme inhaalrace. 82 -> 77 -> 71 -> 59 -> 57: Neen, dit zijn niet de Lotto-getallen van vandaag. Het illustreert de knappe inhaalrace van Dieter Kersten. Diesel of een uitstekend gameplan? Onze landgenoot loopt alleszins een mooi ingedeelde marathon. Knap! . Kersten is bezig aan een ferme inhaalrace 82 -> 77 -> 71 -> 59 -> 57: Neen, dit zijn niet de Lotto-getallen van vandaag. Het illustreert de knappe inhaalrace van Dieter Kersten. Diesel of een uitstekend gameplan? Onze landgenoot loopt alleszins een mooi ingedeelde marathon. Knap!

01:56 01 uur 56. Golden boy Kipchoge. Eliud Kipchoge is een streling voor het oog. Als een hinde zweeft hij door de straten van Sapporo. Er ontluikt zelfs al een glimlachje op zijn aangezicht. Alles wijst erop dat hij zijn olympische titel van Rio met bravoure zal verlengen. . Golden boy Kipchoge Eliud Kipchoge is een streling voor het oog. Als een hinde zweeft hij door de straten van Sapporo. Er ontluikt zelfs al een glimlachje op zijn aangezicht. Alles wijst erop dat hij zijn olympische titel van Rio met bravoure zal verlengen.

01:54 01 uur 54. Bashir Abdi moet nu gewoon volgen. Hij geeft een betere indruk dan zijn collega's. Marc Willems. Bashir Abdi moet nu gewoon volgen. Hij geeft een betere indruk dan zijn collega's. Marc Willems

01:50 01 uur 50. Kwartet voor zilver en Brons? De kunst van het indelen. Uit de achtergrond komt Abdi Nagayee aansluiten bij onze Abdi. Ze zullen met 4 voor 2 medailles moeten strijden. . Kwartet voor zilver en Brons? De kunst van het indelen. Uit de achtergrond komt Abdi Nagayee aansluiten bij onze Abdi. Ze zullen met 4 voor 2 medailles moeten strijden.

01:45 01 uur 45. 35 km: waar zitten de Belgen? Het triumviraat met Bashir Abdi, Cherono en Lamdassem loopt 27 seconden achter Kipchoge. Koen Naert blijft op een 12e plaats standhouden. Dieter Kersten heeft zijn race ook goed ingedeeld. Onze jonge landgenoot blijft opschuiven, momenteel loopt hij op de 65e plaats rond. . 35 km: waar zitten de Belgen? Het triumviraat met Bashir Abdi, Cherono en Lamdassem loopt 27 seconden achter Kipchoge. Koen Naert blijft op een 12e plaats standhouden. Dieter Kersten heeft zijn race ook goed ingedeeld. Onze jonge landgenoot blijft opschuiven, momenteel loopt hij op de 65e plaats rond.

01:42 01 uur 42. Abdi jaagt op Kipchoge: "Dan moet Bashir zich wel heel goed voelen". Abdi jaagt op Kipchoge: "Dan moet Bashir zich wel heel goed voelen"

01:40 01 uur 40. Abdi jaagt op Kipchoge. Daar gaat hij. Onze landgenoot Bashir Abdi zet de achtervolging op Eliud Kipchoge in. Hij moet zich als een vis in het water voelen momenteel. Kan hij aan de broek van Kipchoge kietelen? . Abdi jaagt op Kipchoge Daar gaat hij. Onze landgenoot Bashir Abdi zet de achtervolging op Eliud Kipchoge in. Hij moet zich als een vis in het water voelen momenteel. Kan hij aan de broek van Kipchoge kietelen?

01:37 01 uur 37. Het ziet er goed uit voor Abdi. Veel favorieten hebben het loodje al gelegd. Marc Willems. Het ziet er goed uit voor Abdi. Veel favorieten hebben het loodje al gelegd. Marc Willems

01:35 01 uur 35. Kipchoge gaat ervan door: "We zitten nog maar net voorbij de 30e km". Kipchoge gaat ervan door: "We zitten nog maar net voorbij de 30e km"

01:34 01 uur 34. Versnelling Kipchoge! Als een pijl uit een boog schiet de topfavoriet Eliud Kipchoge weg. Is dit een definitief vaarwel of pakken ze hem nog terug? Bashir Abdi blijft alleszins in het zog van de andere Keniaen meeglippen. . Versnelling Kipchoge! Als een pijl uit een boog schiet de topfavoriet Eliud Kipchoge weg. Is dit een definitief vaarwel of pakken ze hem nog terug? Bashir Abdi blijft alleszins in het zog van de andere Keniaen meeglippen.

01:29 01 uur 29. Toen waren ze nog met 9. Drie Kenianen, Bashir Abdi en vijf anderen gaan strijden om de medailles. Koen Naert schommelt op 20 seconden van het Keniaanse heerschappij. . Toen waren ze nog met 9 Drie Kenianen, Bashir Abdi en vijf anderen gaan strijden om de medailles. Koen Naert schommelt op 20 seconden van het Keniaanse heerschappij.

01:28 01 uur 28. Koen Naert moet kopgroep laten gaan: "Petje en koeling kwijt". Koen Naert moet kopgroep laten gaan: "Petje en koeling kwijt"

01:26 01 uur 26. Petje af, Koen Naert! Wat loopt Koen Naert een goede marathon. Hij ging bijna 30 kilometer mee met de allerbesten, maar kiest nu om wat meer behouden te lopen. Het is koffiedik kijken waar onze landgenoot aan de finish strandt. Abdi blijft meegaan met het tempo van de 3 Kenianen. Kersten blijft rond plaats 70 schommelen. . Petje af, Koen Naert! Wat loopt Koen Naert een goede marathon. Hij ging bijna 30 kilometer mee met de allerbesten, maar kiest nu om wat meer behouden te lopen. Het is koffiedik kijken waar onze landgenoot aan de finish strandt. Abdi blijft meegaan met het tempo van de 3 Kenianen. Kersten blijft rond plaats 70 schommelen.

01:25 01 uur 25. Over & out voor Do Nascimento: "Oei, wat is hier gebeurd?". Over & out voor Do Nascimento: "Oei, wat is hier gebeurd?"

01:24 01 uur 24. Naert en Abdi weten perfect wat ze moeten doen in de race. Marc Willems. Naert en Abdi weten perfect wat ze moeten doen in de race Marc Willems