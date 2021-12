Waarom kwam het statement van Kompany er pas halfuur na affluiten?

Daarna is hij pas gaan samenzitten met de staf, met het mediateam, met individuele spelers. En het is toen dat de verhalen naar boven zijn gekomen. De ene heeft dit gehoord, de andere dat, ... Zo waren er racistische uitlatingen aan het adres van spelers die aan het opwarmen waren, aan 2 leden van de staf, aan de mediaman, aan Kompany zelf, ... En dat de volledige match en door verschillende supporters.

Tijdens de match ben je als speler, als trainer en als staf bezig met de match. Je zit in een bubbel en sluit je voor een stuk af voor de rest van de wereld. Gisteren zijn de puzzelstukjes pas in elkaar beginnen te vallen in de kleedkamer.

Toen het besef kwam dat het geen geïsoleerd geval was, is de teammanager met alle gegevens naar de scheidsrechters gestapt.

Toen kwam bij Kompany het besef dat dit geen geïsoleerd voorval was. De teammanager is dan met alle gegevens naar de scheidsrechters gestapt, maar die hadden het wedstrijdverslag al klaar en het was al doorgestuurd. Maar de dag na de match hebben ze nog een kans om een formulier door te sturen en dat is ook gebeurd.

Pas daarna is Kompany naar buiten gekomen en heeft hij zijn verklaring gegeven.



Anderlecht gaat er verder niet meteen iets mee doen. Ze hebben positieve signalen opgevangen. De politie heeft een onderzoek opgestart, Club wil zelf ook een stadionverbod geven, de Pro League heeft gereageerd. Voorlopig geeft de club geen commentaar meer op het voorval.