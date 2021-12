Philippe Clement over racisme: "Ik ben er nog eens heel duidelijk in: dit kan niet"

Philippe Clement is een van de genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals die vandaag wordt uitgereikt.

De Brugse T1 werd op de ceremonie uiteraard nog aangesproken over de incidenten in Jan Breydel.

"Ik ben er heel duidelijk in geweest en ik zal nog eens bevestigen: ik ben uiteraard volledig tegen racisme. Dit kan niet", vertelde hij bij zijn aankomst aan onze reporter.

"We hebben een diverse spelersgroep en we werken met mensen uit verschillende landen en continenten."

"Daar proberen we een geheel van te maken, iets wat belangrijk is in de sport en in de maatschappij."

Hoe moet dit probleem dan ontzenuwd worden? "Dat is aan de beleidsbepalers. Ik heb heel veel werk met het sportieve en moet me daar op focussen."