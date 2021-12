Wat een vreugde-explosie: debutant gooit 9-darter in allesbeslissende leg

Een 9-darter is de snelste manier om een leg uit te werpen: met 9 pijltjes ga je van 501 naar 0. In totaal kom je dus maar 3 keer voor het dartbord te staan. Tot en met 2019 was er een stevige geldbonus verbonden met een 9-darter, maar tegenwoordig moet je er al 2 gooien in één toernooi om de som geld mee te graaien. In 2010 slaagde legende Phil Taylor erin om twee 9-darters in één wedstrijd te gooien.