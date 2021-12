Verstappen voelt zich geviseerd door stewards: "Het is geen eerlijke strijd"

De GP van Saudi-Arabië werd voor een groot deel bepaald door incidenten en straffen, voornamelijk voor Max Verstappen. De Nederlander trekt dan ook de conclusie dat hij geviseerd wordt door de wedstrijdleiding en de stewards.

"Dezelfde regels gelden blijkbaar niet voor iedereen", herhaalt Verstappen zijn frustratie. "Wat ik allemaal deed om mijn positie te verdedigen, hebben 2 andere jongens ook gedaan en daar valt dan geen woord over."

"Het is duidelijk dat alleen ik gestraft word. Ik kan alleen hopen dat het zondag wel een eerlijke strijd wordt. Want dat is het op dit moment niet."